Podvedený manžel Faltýnové: Petra je pořád moje žena

10:56 , aktualizováno 10:56

Podnikatel a manžel Petry Faltýnové Simon Štekl se postavil za svou ženu. A to i přesto, že ji z nevěry usvědčují už i fotografie. "Věci jsou takové, jaké jsou, ale stále je to moje žena a to je trochu víc než přítelkyně," řekl iDNES.cz Štekl.