Podstoupila Madonna opravdu jedenáct potratů?

"Je ovšem nutné podotknout, že Madonna nikdy svou biografii od Barbary Victorové nečetla a ani neautorizovala. Dostala se jí do rukou ve stejné chvíli, kdy vyšla ve vydavatelství," sdělila hned na začátku prodeje zpěvaččina nová tisková mluvčí. Jak se slavná hvězda zachová v případě pošpinění své osobní cti, to ovšem mluvčí nesdělila.

Podle informací Barbary Victorové, které nabízí čtenářům ve své knížce Goddess (Bohyně), by měla být Madonna vlastně matkou již třinácti dětí. "Pokud by opravdu ctila svou katolickou víru, pak by měla opravdu početnou rodinu. Každopádně jsou věci takové, jaké jsou, a není třeba o čemkoliv spekulovat. Nastolila jsem ale hned dva momenty, o kterých by se dalo diskutovat. Zda opravdu Madonna potraty podstoupila a jak je to vlastně s její vírou," řekla Barbara Victorová.

Spisovatelka však šla ještě dál. "Mohu potvrdit, že mezi narozením dcery Lourdes a syna Rocca byla zpěvačka skutečně těhotná. Podle všech zdrojů s prozatím neznámým britským krasavcem," dodala. Jak Victorová tvrdí, měla se Madonna poslednímu potratu podrobit krátce před tím, než potkala svého manžela Guye Ritchieho.