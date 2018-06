Podprsenku nechte doma

Současný hit vítají hlavně muži. Někteří si obdiv ženských tvarů nenechávají jen pro sebe. "S kamarády hrajeme takovou hru, kdo uvidí dívku bez podprsenky, má bod. Pak si posíláme SMS a hodnotíme zhlédnuté exponáty. A je pravdou, že v posledních měsících body přibývají mnohem rychleji než třeba minulé prázdniny. Konečně nás ta soutěž pořádně baví," říká pětatřicetiletý všímavý pozorovatel Pavel Raroch z Karlových Varů.

"Ještě loni v létě byl problém sehnat za den jeden bod. Holky chodily upnutý jak v korzetu. Letos ale nasbíráte pět deset bodů, ani se nenadějete. Sláva!" dodal další účastník hry Jaroslav Taška z Prahy 5.

Vizážistka Anna Nandrážiová je o něco přísnější: "Do zaměstnání bych rozhodně nedoporučovala chodit bez poprsenky. Ale ve volném čase a ta, která si to může dovolit, to je bez diskuze."



Žen, které si mohou vyrazit bez podprsenky, opravdu přibývá. Podle vizážistky to není jen módou, ale mají na tom zásluhu také plastičtí chirurgové. "Vliv na módu "bez" mají také tílka a šaty na ramínka. Pod ně se vyčnívající barevné prádlo vyloženě nehodí," radí stylistka.

Letošní móda vyhovuje hlavně mladým. "Konečně jsem se dočkala! Mám menší prsa a nepomohly mi ani zvedačky. Teď, když chodím bez, mám u mužů stejný úspěch, jako třeba moje kamarádka se čtyřkama," pochvaluje si dvacetiletá studentka Jana z Pardubic.

Ženám starším a s větším poprsím nezbývá ale nic jiného, než zůstat u osvědčeného prádla, které drží tvar. "Nedovedu si představit vyjít bez podprsenky. Jedině snad doma nebo na zahrádce," říká dvaatřicetiletá Karolína z Čáslavi, matka dvou dětí na mateřské dovolené.