Podprsenka Kylie Minogue vynesla tisíce

10:03 , aktualizováno 10:03

Ty nejzářivější celebrity přispěly vlastnoručně podepsanými podprsenkami na úterní benefiční aukci Prevence rakoviny prsu. Celkem se vybralo dvanáct tisíc liber. Žádné intimní prádlo se ale nemohlo vydraženou částkou rovnat podprsence zpěvačky Kylie Minogue. Ta totiž vynesla závratných 2 400 liber. Zpěvačka hitu "Can’t Get You Out Of My Head" věnovala černou síťovou podprsenku s růžovými ramínky z řady prádelka Lovekylie, které sama pomáhala navrhovat.