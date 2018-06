Podobný atentát zavrhl už před 18 lety

13:35 , aktualizováno 13:35

Nápad spáchat atentát navedením letadla do mrakodrapu je zcela absurdní. To si myslí britský "thrillerový" autor Frederick Forsyth. Ten již před 18 lety zavrhl plány napsat o podobném útoku knihu. "Nikdy jsem ten nápad nepoužil, protože jsem si nemyslel, že by tomu průměrný čtenář mohl uvěřit," napsal Forsyth pro londýnský list "The Sunday Telegraph".