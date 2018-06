Podnikatele Moťovského brzy prohlásí za mrtvého

10:06 , aktualizováno 10:06

Obvodní soud pro Prahu 1 začne dnes projednávat žádost Kateřiny Moťovské o prohlášení jejího pohřešovaného muže za mrtvého. "Je to už dlouhá doba na to, abych stále věřila a doufala, že se mi manžel vrátí, i když bych si to samozřejmě moc přála," řekla iDNES.cz před dvěma týdny Moťovská, jejíž manžel zmizel loni v srpnu ve francouzské Nice.