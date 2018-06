Podnikatel buduje Gottovo muzeum

FOTOGRAFIE ZDE

„Pan Gott je nápadem nadšený a chce s námi na projektu hodně spolupracovat,“ řekl Jan Moťovský, jenž třicetinásobného zlatého slavíka obdivuje od útlého věku a v posledních letech se se zpěvákem přátelí.

„Ten nápad se mi líbí,“ potvrdil ve středu Karel Gott. Zpěvák podle Moťovského sám přichází s nápady, co všechno by v muzeu mělo být. „Jsem rád, že ho moje iniciativa natolik nadchla,“ podotkl nový majitel vily, jež leží na lukrativní adrese uprostřed Jevan, kterým se přezdívá „české Beverly Hills“.

A co bude ve vile k vidění? Návštěvníci budou moci nahlédnout do míst, kde Gott skládal, odpočíval, nebo třeba do kouta, kde se mu nejlépe hledala inspirace pro malování.

Kromě toho, že návštěvníky bude po celou dobu prohlídky doprovázet hudba zlatého slavíka, budou moci ochutnat i pokrmy, které má Gott rád. „S jídelníčkem nám bude pomáhat i osobní kuchařka Karla Gotta,“ podotkl Moťovský.

Ve vstupní hale návštěvníky uvítá figurína zpěváka, kterou nynější majitel vily zakoupil za desetitisíce korun z muzea voskových figurín.

Do muzea po jeho otevření zamíří podle plánu nového majitele hlavně skupiny turistů ze zahraničí. „Hlavně chceme oslovit všechny země, kde má Karel Gott své fankluby. Určitě také oslovíme české, slovenské, ruské, německé, švýcarské, polské a belgické cestovní kanceláře,“ potvrdila Michaela Merzová, která bude mít celý projekt na starosti.

Výraznou slevu chystá majitel pro skupiny českých školáků. „Vilu jsem nekoupil proto, abych na ní vydělával. S Karlem Gottem jsme přátelé a mám ho rád. Chci, aby bylo muzeum důstojné. Netajím se ale tím, že budu rád, když se mi investice do vily vrátí,“ poznamenal Jan Moťovský.