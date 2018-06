Podle Britů není marihuana o nic horší než cigarety či alkohol

16:04 , aktualizováno 16:04

Většina Britů si myslí, že marihuana není o nic horší než cigarety nebo alkohol. Vyplynulo to z průzkumu veřejného mínění, který pro list The Guardian provedl ústav ICM. Převážná většina dotázaných si také myslí, že kouření marihuany by nemělo být trestné. A asi 43 procent se dokonce domnívá, že by marihuana pro vlastní potřebu měla být zcela legalizována.