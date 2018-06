Podivná a náhlá úmrtí hvězd

Nešťastné náhody



Nejběžnější nešťastné náhody, které vedou k úmrtí pop-hvězd, velmi často souvisí s alkoholem a drogami. Známe několik případů, kdy umělec pod vlivem alkoholu spadl ze schodů, jako třeba britská folková zpěvačka Sandy Denny, nebo usnul s hořící cigaretou v posteli jako kdysi vážený anglický kytarista Steve Marriott ze skupiny Humble Pie.

Mezi nejpodivnější nešťastné náhody patří smrt zpěváka a léčitele Vladimíra Tesaříka z YoYo Bandu při pádu z kola v pražské Stromovce. Ale při pádu z kola zemřel na Ibize v létě roku 1988 i legendární "anděl smrti" - avantgardní zpěvačka Nico. V jejím případě však sehrály svou roli - jak jinak - drogy.

Zde je na místě malá odbočka do nehudebního světa. Kvůli své zálibě ve výškách a ženách zemřel i populární herec Jiří Hrzán. Jedné noci v září 1980 šplhal k bývalé lásce po hromosvodu a spadl. Podivný konec měl kytarista slavné americké skupiny Chicago Terry Kath, který zahynul v roce 1978 při čištění zbraně. Chtěl přátelům ukázat, že je prázdná, přiložil ji ke spánku a... Kauza Terryho Katha je jednou z těch, kdy se neví, zda šlo o sebevraždu, nebo o nešťastnou náhodu.

U nás známe podobnou událost. Jiří Šlitr z nevysvětlitelných důvodů zemřel 26. prosince 1969 na otravu svítiplynem. Ani smrt Karla Zicha při potápění v moři není jediným případem svého druhu. V Mississippi se utopil koncem května 1998 nadaný písničkář Jeff Buckley. Mimochodem, jeho otec Tim Buckley, také písničkář, zahynul na předávkování drogami. Při potápění v moři zahynul 28. prosince 1983 ve vodách Tichého oceánu také jeden z členů rodinné kapely Beach Boys Dennis Wilson.

Ostatně sourozenecké kapely na tom jsou hodně špatně - Denise následoval v roce 1998 jeho bratr Carl, který zemřel na rakovinu. A u bratrů Gibbových, tvořících základ Bee Gees, došlo také ke dvěma úmrtím. Andy Gibb nebyl přímým členem Bee Gees a pokoušel se o vlastní kariéru. V roce 1988 zemřel na vzácnou srdeční nemoc. Kupodivu, protože při jeho návyku na drogy by se dala čekat úplně jiná příčina. Na obyčejný infarkt pak zemřel v lednu 2003 Maurice Gibb.



Havárie



Řada umělců zahynula při haváriích. Při těch leteckých - počínaje slavnými rockery Buddym Hollym a Richiem Valensem a konče autorem písně Veď mě dál, cesto má Johnem Denverem, který si své letadlo pilotoval sám. U nás to potkalo na začátku sedmdesátých let část doprovodné kapely Evy Pilarové při letecké havárii v Ruzyni. Autohavárií jako příčin smrti je v populární hudbě také mnoho. Z těch posledních se hodně psalo o smrti bývalé členky dívčího tria Lisy Lopezové v Hondurasu. U nás si připomeňme tragickou havárii Jiřího Štaidla v říjnu roku 1973 nebo nedávný konec muzikantů brněnské skupiny Narvan.



Drogy a alkohol



S předčasným koncem zpěváka jsou nejčastěji spojovány drogy. Není to tak úplně pravda, ale v šedesátých a sedmdesátých letech došlo k řadě tragických konců velkých a talentovaných umělců. "Když děláš hudbu, často si sáhneš hluboko na dno duše. A drogy ti občas pomůžou, aby ses tam znova dostal," vysvětloval to v sedmdesátých letech Bob Dylan. Tu a tam to byla asi pravda, třeba v případě slavného kytaristy Jimmyho Hendrixe.

Ale příčin, proč a jak se umělci dostávali k drogám, bylo mnohem víc. Janis Joplinová by při svém způsobu života skončila asi stejně, i kdyby nebyla slavnou zpěvačkou. V řadě případů se k drogám dostal mladý muzikant z hlouposti, jen proto, že měl najednou hodně peněz. A stalo se, že šlo i o nešťastnou náhodu. V sedmdesátých letech tak dostala hudba nádech nebezpečného řemesla. Bubeník skupiny The Who Keith Moon se v tomto oboru stal klasickým případem sebezničujícího životního stylu a legendy o tom, jak se systematicky likvidoval drogami až k definitivnímu konci v roce 1978.

V takových případech lze obvykle jen velmi těžko říci, zda šlo o následek požívání drog, nebo o sebevraždu. V Česku drogové konce zatím nemáme. V té nejdrastičtější době jsme byli mimo drogové ráje. Ale alkohol se podepsal na nejednom konci, třeba v případě Petra Nováka, Petra Kalandry nebo baskytaristy Hudby Praha Ivana Wünsche.



Sebevraždy



Sebevraždy umělců nejsou v populární hudbě nijak výjimečným jevem. Muzikanti jsou citliví lidé a mnozí z těch nejkreativnějších trpí těžkými depresemi. Zvláště v dobách, kdy se jejich léčba nezvládala tak úspěšně jako dnes, docházelo k častým pokusům o sebevraždy, jež jsou velkou lahůdkou zvláště pro bulvární tisk. Koneckonců i sám slavný George Michael měl takové osobně nešťastné období. Deprese byly také příčinou smrti vážených rockových hvězd, jako byl zpěvák Ian Curtis z anglické skupiny Joy Division nebo Kurt Cobain z legendárního souboru Nirvana.

Vzpomínku si zaslouží i smutný český případ, nadaný Mišíkův kytarista Jiří Jelínek, jemuž věnovali v roce 1980 jeho spoluhráči proslulé druhé album ETC. Předčasné úmrtí je v rockové hudbě jakýmsi vystoupením na Olymp, cestou k vytvoření zbožštění a kultu. Je znám dokonce i případ, že si umělec zvolil smrt, aby se tak vrátil k bývalé slávě. Slavnému Falcovi se to podařilo až při několikátém pokusu o autohavárii v Dominikánské republice. Jeho deska se pak opravdu velmi dobře prodávala.



Vraždy



Vražda je také jedním ze způsobů předčasného úmrtí popových a rockových hvězd. Dlouhá léta bylo jediným známým případem legendární a tisíckrát probírané zavraždění Johna Lennona v roce 1980. Nejznámějším případem posledních let se pak stalo zavraždění americké rapové superhvězdy známé pod jménem 2Pac Shakur neznámým projíždějícím střelcem v roce 1996. A nedlouho poté byl zastřelen 2Pacův konkurent Notorius B.I.G. Spekulovalo se o tom, že to byla pomsta za 2Pacovu smrt.

Ale nejvíce takových událostí přináší jamajská hudební scéna. Nejslavnější generace hudebníků stylu reggae pocházela z nejhorších kingstonských slumů a potom, kdy se někteří z nich vyšvihli na společenském žebříčku velmi vysoko, stali se obětí atentátů a loupeží. Bob Marley dokonce přežil pokus o atentát, když se angažoval ve volební kampani, ale jeho kolegové zpěvák Peter Tosh a baskytarista Carlton Barrett byli na konci osmdesátých let zavražděni při ozbrojených loupežích.

U nás je zvláštní kauzou nevysvětlená smrt zpěváka shodou okolností také reggae skupiny Babalet, k níž došlo zhruba ve stejné době. Charizmatický Aleš Drvota byl nalezen v příkopu na okraji silnice kdesi v Maďarsku. Stopoval zpět do Prahy a byl pravděpodobně sražen projíždějícím autem. V pražských kruzích se chvíli spekulovalo dokonce i o účasti StB, ale je velmi pravděpodobné, že šlo o dopravní nehodu a vrah z místa nehody ujel. Je známo i několik případů, kdy naopak vraždil muzikant.

Nejslavnějším případem je punker Sid Vicious, který v heroinovém rauši zavraždil svou přítelkyni Nancy Spungenovou a o pár dní později spáchal sebevraždu. Není to jediný známý případ. Například v polovině sedmdesátých let vraždil při ozbrojené loupeži bývalý zpěvák kalifornské skupiny Tower Of Power Lenny Williams. Před dvěma roky to potkalo slavného aranžéra a skladatele Phila Spectora.

I přes všechny důvody smutného výčtu v předchozích řádcích jsou dnes nejčastějším koncem rockových hvězd zdravotní problémy, hlavně rakovina. Z těch nejslavnějších si připomeňme například Boba Marleyho, George Harrisona nebo první ženu Paula McCartneyho Lindu. Smrtelný infarkt potkal Elvise Presleyho nebo nedávno Paula Younga ze skupiny Mike and The Mechanics. Tím, jak rocková hudba stárne, podobných konců bude ještě přibývat. Všichni jsme smrtelní.

SLAVNÁ ÚMRTÍ



Jiří Hrzán (1939-1980)



Herec spadl opilý z římsy, když šplhal za svou bývalou přítelkyní. Při jeho smrti se spojily dvě Hrzánovy vášně: výšky a ženy. "Děti i opilci dovedou padat.Jsou uvolnění. To je základ," řekl v jednom z rozhovorů.



Jiří Šlitr (1924-1969)



Divadelník a hudebník byl nalezen mrtvý ve svém bytě. Zemřel na otravu plynem. Smrt spoluzakladatele divadla Semafor nebyla dodnes úplně vyjasněna - neví se, zda šlo o tragickou náhodu, nebo sebevraždu.



Janis Joplinová (1943-1970)



Americká rocková zpěvačka zemřela na předávkování drogami kombinovanými s alkoholem. Její kariéra měla rychlý vzestup, ale tragický pád. Zpěvačka nechtěla zůstat nic dlužná své pověsti: pila, dělala výtržnosti, brala drogy.

Vladimír Tesařík (1947-2003)



Hudebník skupiny YoYo Band podlehl zraněním, která utrpěl při havárii na kole. Po nehodě byl odvezen do střešovické nemocnice a lékaři ho uvedli do umělého spánku. Během léčení ho museli dvakrát resuscitovat, třetí pokus o oživení už nevyšel.



Karel Zich (1949-2004)

Zpěvák vystudoval sociologii a estetiku na Univerzitě Karlově v Praze. Byl doktorem filozofie. Hudební kariéru zahájil ve skupině Framus spolu s Michalem Prokopem. Vystupoval ve Spirituál kvintetu a pak se vydal na sólovou dráhu, aby se v devadesátých letech do Spirituál kvintetu vrátil. Za svoji kariéru prodal přes milion desek. Zemřel 13. července při potápění na Korsice.