Sebevědomý showman, nebo skromný truhlář. Kdo má jít v SuperStar dál?

Ján Fraštacký to s hvězdnou kariérou myslí vážně. Zkoušel už SuperStar i X Factor. Obojí neúspěšně, ale Ján to nevzdává a je přesvědčený, že jeho chvíle přijde. Původně pracoval jako stevard ve vlaku. Sám si skládá texty a touží ukázat, co v něm je.

VIDEO: SuperStar: Ján Fraštacký Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S opačným přístupem předstoupil před porodu Michal Tvrdý, který je původně truhlář. SuperStar vždycky sledoval a chtěl si vyzkoušet, jestli by na to měl. Má rád rockovou muziku, ale taky je fanouškem Karla Gotta a právě píseň od něj přednesl před porotou.



VIDEO: SuperStar: Truhlář se snaží zpívat Gottovu píseň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Koho byste poslali v SuperStar dál? celkem hlasů: 336

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 14. září 2015. Anketa je uzavřena. Ani jednoho 310 Michala Tvrdého 15 Jána Fraštackého 6 Oba dva 5

Jak o jejich osudech rozhodla porota, uvidíte v neděli ve 20:20 na Nově.