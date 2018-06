Podívejte se, jak v čínském muzeu obživla Mona Lisa, Apollon i Ježíš

Výstava předvádí klasické umění za pomoci trojdimenzionální technologie umožňující návštěvníkům interakci se starodávnými malbami a historickými postavami.

Hlavním tahákem celé výstavy je oživení Da Vinciho Mony Lisy, která umí mluvit a měnit výrazy tváře. "Ahoj, jsem Mona Lisa, ráda vás vidím," ozývá se z obrazu. Překvapení návštěvníci oslovují Monu Lisu přes mikrofon a ptají se jí především na věk. "Je mi už 530 let," odpovídá renesanční dáma. Digitální forma uměleckého díla ze 16. století prozrazuje detaily z historie. Novodobá Mona Lisa také mrká, vrtí hlavou a mává na návštěvníky.

Wang Hui, který tuto výstavu do Číny přinesl, říká, že show si vyžádala investici asi 7,3 milionu amerických dolarů. Vyvinout a připravit takovou výstavu trvalo čtyřem stům inženýrů a umělců 2 roky. "Speciální na této výstavě je vůbec první spojení 3D technologie s hologramem a technologií, která umí rozpoznat hlas. A všechny tři technologie jsou spojeny pro jednu výstavu klasického umění," řekl Wang.

Vedle mluvících a pohybujících se obrazů zahrnuje výstava taky multimediální divadelní hru, v níž vystupují řečtí bohové Apollon, Nike, Venuše a Hermes. Pohybující se sochy rozehrávají na jevišti scény z historie, vzájemně si lichotí a pózují, aby předvedly krásu svého těla.

Pohyb umožňuje návštěvníkům vidět ta nejznámější umělecká díla v novém světle. "Studoval jsem umění na škole. V uměleckém ateliéru je vše statické. Ale tady se postavy pohybují kolem vás. Je to neobyčejné a živé," řekl návštěvník výstavy Zhao Yuanzhi.

Tvůrci rozpohybovali i další významná díla, jako jsou Poslední večeře od Leonarda Da Vinciho nebo Vyslanci Hanse Holbeina mladšího. Během interaktivní Poslední večeře rozpráví Ježíš se svými učedníky a rozděluje jim chléb jako své tělo poté, co prohlásí, že ho jeden z nich zradí. Diváci jsou vtaženi do děje. "Vždycky jsem miloval umění. Slyšel jsem, že postavy z obrazů se podařilo oživit. Je to velmi neobvyklé, nikdy jsem nic podobného neviděl, takže jsem se musel přijít podívat," řekl návštěvník výstavy Wang Ruoshan při pohledu na Poslední večeři.

Výstava, která potrvá tři měsíce, představí 61 uměleckých děl. Vedle multimediálního umění obsahuje i různé repliky klasických děl, které doprovází interaktivní výklad o jejich vzniku a tvůrci.