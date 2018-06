Podívejte se, jak Rusové v krojích přezpívali We Are The Champions

16:51 , aktualizováno 16:51

Hitem v Rusku se stala píseň od skupiny Queen We Are The Champions, kterou pro blížící se olympiádu nazpívaly vokální skupiny zastupující původní obyvatele Ruska v různých lokálních jazycích.