Podívejte se, jak prezident Klaus lyžoval na Monínci

Sjezdovku dlouhou 1 200 metrů, která je na hranici červené a modré obtížnosti, si "dal" prezident nejméně šestkrát a sjížděl ji až na výjimky na jeden zátah.

Mnoho členů hradní kanceláře mu přitom muselo závidět jeho kondici i styl. I většinu ostatních lyžařů, kteří nevědí, že lyžování je po tenisu prakticky jeho druhým sportem, opravdu překvapil. Byla to jízda plynulá, relativně rychlá a pěkná na pohled, byť s absencí prvků moderní carvingové školy. Sám prezident ovšem připomněl, že je vyznavačem klasické techniky.

O komentáře videa s jízdou pana prezidenta na Monínci jsme požádali i odborníka, šéfredaktora českého Ski magazinu a velkého lyžaře Ondřeje Katze.

"Je vidět, že pan prezident je prostě sportovec. Co budu já dělat v jeho věku? Je patrná zkušenost, velká jistota, ale taky bolest "staré školy" - přizvedávání vnitřní lyže, které se dnes už nevyučuje. Ovšem kdyby udržel stopu tak širokou, jak ji v úvodu nasadil, a začínal oblouk víc od špičky, bylo by to i z pohledu moderní lyžařské techniky moc pěkné. O chybějícím silnějším hranění a dynamice by mi ovšem bylo v případě pana prezidenta vzhledem k jeho věku i nedávné operaci kyčelního kloubu, trapné mluvit," uvedl Katz.

Také Václav Klaus, který na lanovce jezdil s běžnými návštěvníky střediska a povídal si s nimi, si lyžování na Monínci pochvaloval.

"Je úžasné, že takhle nedaleko Prahy ve středních Čechách vznikne místo, kde je lyžování srovnatelné s tím, co známe z našich hor. Délkou i šířkou sjezdovky. Myslím, že to je mimořádně pěkné. A moc bych vybízel lidi, aby to nepodceňovali," dodal.

Zároveň konstatoval, že se mu dobře lyžuje po operaci kyčelního kloubu, kterou prodělal v loňském roce.

Prezident se také svěřil, že k Monínci má i trochu srdeční vztah, protože asi 14 km odtud má chalupu. "Před čtvrt stoletím s trabantem jsem sem vozil dětičky na svah, který byl tehdy třetinový."

V Monínci se prezident dobře rozlyžoval, protože už brzy ho čeká pořádná lyžovačka ve švýcarském Davosu, kde se pravidelně účastní Světového ekonomického fóra.