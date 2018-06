Podívejte se, jak Paraple rozhýbalo Bohdalovou i Schwarzenberga

Akce se konala před Mlýnskou kolonádou v Karlových Varech, kde se sešly stovky lidí. Stometrová trať Centrum Paraple se letos stala charitativním partnerem 45. Mezinárodního filmového festivalu.Ke startu v závodě dvojic, kdy nešlo o výkon, ale o podporu dobré věci, se přihlásilo mnoho osobností.

Závod symbolicky odstartoval prezident Centra Paraple, herec a scénárista Zdeněk Svěrák, jehož charismatická osobnost přilákala k místu závodu nejen běžce, ale také tisíce nadšených diváků. Před kolonádou se jezdilo na kole, na trať vyrazili například festivaloví messengeři nebo nadšenci na historických kolech.

Běh přišel podpořit také herec Pavel Nový, který byl dříve připoután na invalidní vozík po onemocnění západonilskou horečkou a znovu se naučil chodit. "K Parapleti mám vynikající vztah. Sám nejlépe vím, jaké to je, když najednou člověk nemůže chodit," poznamenal.

Zdeňka Svěráka potěšil nejen velký zájem veřejnosti, ale rovněž to, že Běh pro Paraple vstoupil do druhého desetiletí existence. Poprvé se navíc konal mimo Prahu, kde se běh každoročně odehrával.

Podle Svěráka přišel s nápadem běhat pro dobrou věc textař Michal Horáček. Kdysi se s kamarádem vsadil o 50 tisíc korun, kdo dřív uběhne pět kilometrů.

"Vyhrál a přišel s tím, jestli nechceme něco podobného dělat i pro veřejnost, a současně tak vyjádřit podporu zdravých těm, kteří se nemohou pohybovat," uvedl Svěrák.

V loňském roce vynesl Běh pro Paraple 291 tisíc korun a předloni 476 tisíc. Letos by mohla být částka ještě vyšší. Ještě před zahájením akce pro Centrum Paraple odevzdali sponzoři celkem 350 tisíc korun. Další peníze získá Paraple po šlapání na Oranžovém kole, kdy se na konci festivalu mezi dvě charitativní organizace rozdělí půl milionu korun. Finance pro Paraple věnovali i lidé v místě běhu. "Výtěžek poslouží na činnost a vybavení nového křídla budovy Centra Paraple," dodal Svěrák.

V Česku zasáhne úraz s poraněním míchy každý týden do života čtyř lidí. V jedné vteřině - při sportu, v autě, při práci, doma - se vše změní. Musejí začít znovu, jinak, na vozíku. Již od roku 1994 jim Centrum Paraple, poradenské a rehabilitační centrum, pomáhá najít cestu dál, vyrovnat se s novou životní situací, zlepšit fyzický a psychický stav a dosáhnout také co největší soběstačnosti a nezávislosti. Umožnit jim návrat k rodině, přátelům, do školy, do zaměstnání i ke sportu.