VIDEO: Martině Gavriely zlikvidovaly vrásky injekce s kyselinou

"Už jsem starší, takže je potřeba o sebe pečovat. Raději budu vyhlazená a hezká než svraštělá," objasnila před kamerou iDNES.cz Martina Gavriely, proč zákrok podstoupila.

Dvaatřicetiletou matku dvou dětí nejvíc trápí viditelné vrásky kolem úst, které jsou patrné i ve chvíli, kdy mlčí nebo se nesměje. "Tyhle vrásky mě trápí už dlouho, hlavně když je vidím na nevyretušovaných fotkách. Na druhou stranu nechci vypadat strhaně," objasňuje.

Plastický chirurg Karel Urban objasňuje, jak bude zákrok probíhat Kůže se nejprve zbaví nečistot, poté se aplikují injekce na znecitlivění Poté následuje aplikace výplňových látek

Ambulantní zákrok podstoupila Martina Gavriely pod rukama specialisty na plastickou a estetickou chirurgii Karla Urbana, který jí v minulosti vymodeloval i silikonové poprsí.

"U Martiny jsme provedli výplň nosoretních vrásek. Nejprve jsme tuto oblast znecitlivěli a až poté jsme aplikovali tzv. výplňové látky," popsal plastický chirurg Urban.

Vrásky jsou pryč. Jen co se kůže zklidní, zmizí i stopy po injekcích

Pod pojmem výplňové látky se v tomto případě skrývá kyselina hyaluronová, jejíž účinky se počítají na několik měsíců. Potom se musí aplikovat znovu. Tato látka na rozdíl od populárního botulotoxinu pouze vyplňuje rýhy a prohlubně, a svaly zodpovědné za mimiku tak dál pracují, jak mají.

"Cítím se dobře, myslela jsem, že to bude horší," zhodnotila jen pár minut po zákroku Gavriely, jíž injekce dočasně narušily i artikulaci. "Za dvě hodinky to bude lepší, pak vám pošlu ememesky," dodala Martina Gavriely se slovy, že se do ordinace opět brzy podívá. "Chodím sem jak do cukrárny," smála se.

Obtěžují vás s přibývajícím věkem vrásky?