Podívejte se, jak baseballové babičky válí na hřišti

Členkám týmu Ósaka Silver Sisters je v průměru 75 let. To jim ovšem nebrání hrát oblíbený baseball s plným nasazením. Jakmile jsou na hřišti, hodí tyhle energické dámy všechny zdravotní problémy stranou. "Dokud hraji, na bolest těla nemyslím. Až doma cítím záda a kolena," říká jedna z pětasedmdesátiletých hráček týmu Teruko Yoshida.

I když mohou vypadat daleko starší než profesionální baseballistky, jsou hrdé na svou techniku. Zakladatelka a kapitánka Ósaka Silver Sisters Mineko "Mimi" Khosaka chytá míček za zády stejně jako japonská baseballová hvězda Ichiro Suzuki.

V týmu superbabiček je 11 hráček, které poprvé vstoupily na baseballový trávník před půl stoletím. Bývaly hvězdami různých profesionálních baseballových týmů Japonska. Když se Mimi se svými kamarádkami znovu sešla v roce 2005, rozhodly se, že založí tým babiček a budou si říkat Ósaka Silver Sisters. Schází se každý pátek ráno na hodinový trénink, a pak hrají proti mladším mužským týmům, jako je třeba Nakayoshi Genki Club. Nikdy jim ovšem nedopřejí snadné vítězství. "Jsem velmi překvapen úrovní jejich baseballu. Často mě žádají, abych jim dal prudší nadhoz, protože pomalé míče se hůř odpalují," říká osmašedesátiletý Hajime Morioka, kapitán Nakayoshi Genki Clubu.

Po čtyřech letech hraní neznají Ósaka Silver Sisters nic zábavnějšího než opravdový baseballový zápas. "Cítím se skvěle, když odpaluji, ale ještě lépe, když běžím. Je to obtížné, ale snažím se běžet, jak nejrychleji dovedu, abych byla včas na metě," říká Mimi, které bude v srpnu už 76 let.

Pro Mimi a její spoluhráčky je baseball víc než jen sport. "Nic mi nemůže zabránit hrát baseball. Budu hrát až do smrti a už jsem požádala své děti, aby mě pohřbily v baseballovém dresu, až přijde můj čas," říká kapitánka týmu, která začala hrát v profesionální ženské lize, když jí bylo 15 let, a pokračovala až do své svatby v jednadvaceti. S manželem si pak otevřeli malou kavárnu v centru Ósaky, kde občas sama obsluhuje a vypráví zákazníkům zážitky z ženské ligy v padesátých letech.

Ona a její spoluhráčky z Ósaka Silver Sisters byly jedny z prvních hráček ženského baseballu v Japonsku. Ženská liga ovšem nevydržela dlouho kvůli nedostatku sponzorů. Navíc veřejnost zrovna nepodporovala ženy, které chtěly hrát "mužský" sport.

Mimi si v době, kdy přestala hrát, schovala svou baseballovou rukavici a oblékla ji znovu v roce 2005 se svým novým týmem. "Připomíná mi dobré časy," říká kapitánka týmu.

Ósaka Silver Sisters plánují hrát baseball, dokud neoslaví osmdesátku, ale stejně jako Mimi chtějí u své oblíbené hry zůstat až do úplného konce.