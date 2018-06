Podhůrský že odpočívá od žen? Omyl. Má dvacítku!

"Je to kamarádka," mlžil zpočátku Podhůrský. Pak ale vyšel s pravdou ven. "Stejně by se to provalilo. Máme mezi sebou víc než kamarádský vztah, prostě to spolu zkoušíme," přiznal nakonec. Téměř o třicet let mladší studentku prvního ročníku pedagogické fakulty Ilonu prý poznal náhodou, dělala hostesku v jeho Galerii Na Bělidle.

Poprvé vyvedl Podhůrský sympatickou blondýnku do společnosti hned na tři akce v jednom dni. Začal křtem DVD Hany Zagorové Vzpomínám, pokračoval křtem cédéčka koled Tří sester a Divokého Billa a nakonec navštívil koncert Petra Koláře a následnou after party.

"Hanka Zagorová je moje kolegyně z divadla, kde jsme se skamarádili, hrajeme spolu Jacka Rozparovače. Měl jsem ji vždycky rád jako zpěvačku, i když muzika, kterou produkuje, není zrovna můj styl. Fanánek zase chodí cvičit ke stejnému trenérovi jako já, akorát Fanánek je o hodně napřed a s Petrem Kolářem jsme letití kamarádi.