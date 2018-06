Podhůrský se bojí, že mu přítelkyně kvůli práci uteče za jiným

"Poznal jsem Ilonku jako hostesku, dělala tuhle práci ještě než jsme se poznali a okrajově se věnovala i modelingu. Já ji v tom teď podporuju, jsem rád, že to dělá. Jenom musím věřit, že jsem pro ni ten jediný. Ale když bude mít pocit, že je někdo jiný lepší než já, tak se nedá nic dělat. Nemůžeme uvázat jeden druhého na řetěz. A ani nechceme," říká Podhůrský.

Jeho dvaadvacetiletá přítelkyně je mu věrná přes tři roky, z Liberce, kde studovala pedagogickou fakultu, si kvůli němu loni přeložila studia do Prahy. Nastoupila znovu do prvního ročníku soukromé školy, kde se konečně vyučuje anglický jazyk. "V Liberci se do druhého ročníku angličtina nevyučuje, což je v téhle době nepochopitelné. Byl to další důvod změny školy. V Praze má samozřejmě také lepší pracovní nabídky, nedávno třeba byla na přehlídce v Gruzii s partou zkušených kolegyň jako je Eva Čerešňáková nebo Zuzana Štěpanovská. Holky tam měly velký úspěch."

Tolik času na večírky, kterých se pár tak rád účastní, už teď možná nebude. Návštěvu 7. ročníku mezinrodního festivalu moderní magie Velká cena Divadla kouzel 2010 si ale ujít nenechal. Principál divadla a prezident festivalu Pavel Kožíšek k této příležitosti nacvičil s moderátorem Slávkem Bourou, který festival již od jeho vzniku spolu s Markétou Mayerovou každoročně moderuje, pár čísel. Do jednoho byla zapojena také Ilona.

"Přeřízl mě pilou na dvě části. Absolutně nevím, jak to udělal, hlavně mě strašně zaskočil, protože jsme nebyli na ničem předem domluveni," přemítá Ilona.

Jan Rosák v kouzelnické čepici Modelka Zuzana Rosáková s tatínkem Janem Rosákem

Závěrečný galaprogram si nenechal ujít ani moderátor Jan Rosák, který dokázal svůj smysl pro humor, když v čarodějnické čepici vykouzlil na jevišti šátky. Prý je v čarování zdatný díky tomu, že má v rodině kouzelnici. Jeho dcera, modelka Zuzana Rosáková, totiž vystupuje v Divadle kouzel po boku Pavla Kožíška už šestou sezónu. Na jevišti se vystřídali také Pavel Trávníček nebo Daniel Nekonečný. Ten předal titul Miss magie 2010 německé kouzelnici Carolin Seiler.