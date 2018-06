Podhůrský řádil pod vodou s nahou kráskou, testoval její talent

Vybrat dívku, která dokáže dobře hrát a ještě je pod hladinou, není úplně jednoduché. Tým kolem Zdeňka Podhůrského proto uspořádal casting spojený s kamerovými zkouškami, kde dívky musely ukázat, jak moc jsou talentované.

"Klip, který bude vznikat právě pod vodou, je takový pomalejší, baladický. V písni se zpívá o rozchodu a slaném dešti, což samozřejmě evokuje slzy. Všechno je to o tom, že když se člověk rozchází, objeví se velký oceán, který všechno pohltí. Proto jsme se rozhodli točit pod vodou. A od holek, které v klipu chceme, očekáváme, že budou umět hrát i potápět se zároveň," řekl Podhůrský iDNES.cz.

Z castingu, který probíhal celý den v pražských Vršovicích, prý vzešlo hned několik talentovaných krásek. O finálním výběru musí rozhodnout především režisér.

Jedna z dívek, která přišla na casting Zdeňka Podhůrského

A jen co se dotočí tento melancholický klip, pustí se herec a moderátor do natáčení dalšího. Tentokrát to ale bude jakýsi charitativní projekt, který pomůže Kapce naděje Venduly Auš Svobodové.

"S Kapkou naděje jsme se rozhodli spolupracovat, klipu chceme využít k tomu, aby se lidé mohli zapojit do charitativní činnosti. Jakým způsobem, ale zatím říkat nechci. Na celý projekt by měla navázat koncertní šňůra, která by se jela od listopadu do března a zakončil by ji křest naší nové desky spojený s mými narozeninami, které mám právě v březnu," objasnil lídr kapely Underhill, s níž hraje a zpívá od roku 2007.

Na probíhající casting dohlížela Anife Vyskočilová z vířivky

Podhůrského hudební aktivity se v posledních letech příliš nerozvíjely. Mohl za to prý nestabilní tým, kterému chyběl především kvalitní manažer. "Měli jsme vždycky manažery, se kterými jsme se nepohodli a po pár měsících se rozešli. Teď to ale začíná být dobrý, tak doufám, že se v hraní a zpívání budu moct realizovat víc," uzavírá dvaapadesátiletý rodák z Prahy.