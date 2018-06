Podhůrský má štěstí, že netloustne

Dřív kuchtil podle receptů, dnes už vaří všechno z hlavy. Výjimku prý udělá většinou jen kvůli nějaké zapeklité číně. "Samozřejmě jsou také úplně základní jídla, která prostě neuvařím. Kupříkladu moji oblíbenou svíčkovou, tu jsem ještě nikdy dobře neuvařil. Tak ani nevím, zda si mohu říkat dobrý kuchař," tvrdí populární moderátor.

"V jídle dost hřeším a rozhodně se nesnažím jíst zdravě. Ne vždy tomu tak bylo. Mám za sebou několikaleté období, kdy jsem dost lpěl na racionální výživě. To před nějakou dobou skončilo a já už dnes dodržuju jediné: nepřejídat se, " prozrazuje, ale na druhou stranu se prý v jídle neomezuju.

"Mám to štěstí, že patřím mezi hrstku vyvolených, kteří prakticky netloustnou, i když jedí hodně. Dokážu například sníst veliké množství knedlíků. Ani nebudu říkat kolik, protože by si to vyloženě protiřečilo s mou předchozí radou nepřejídat se."

Hromadu knedlíků sní k jakékoli omáčce kromě koprovky, kterou prý nesnáší. Naopak velmi silný vztah má k jižním kuchyním. Několik let totiž žil ve Španělsku a měl možnost objevit mnoho tajů tamní kuchyně. Za její vrcholy považuje gaspacho a kachnu na pomerančích. "Jinak soudím, že nejlepší gastronomii mají Italové, a to nemluvím jen o pizze a těstovinách. Méně se například ví, že Italové umějí výborně upravovat ryby."

Podhůrská jí velmi často v Praze v italských restauracích, a tak si může dovolit srovnávat. "Někde je to ještě pořád za hodně peněz málo jídla, ale celkově jde úroveň nahoru," uvádí a chválí například restauraci Cantina na Újezdě. K dobré „itálii“ podle něj patří pochopitelně i dobré víno. "To piju k jídlu, jak je to jen možné. Za ta léta už jsem se propil k úrovni someliér amatér. Takže už si dovedu víno vybrat a rozeznám „dobré od blbého“, přiznává.