Podhůrský: Dovolená je spasena, řidičák mám

O důležitý doklad přišel v nestřežené chvíli spolu s dalšími věcmi, mimo jiné drahým fotoaparátem, minulý týden při cestě z karlovarského filmového festivalu. (- více zde) Škoda byla vyčíslena na sto patnáct tisíc korun. Z této částky ovšem neuvidí ani halíř, byla to totiž jeho chyba. "Nezamkl jsem auto a protože jsem starý poctivec, policistům jsem to přiznal," vypráví Podhůrský.

"Hlavní ale bylo vyřídit doklady, hlavně řidičák, abych nezkazil dětem dovolenou, což vážně hrozilo. Na Magistrátu jsem se totiž dozvěděl, že musím na nový průkaz čekat pět dní. Vůbec jsem to netušil, byl jsem přesvědčen, že je to podobné jako u pasu, který člověku za příplatek vyhotoví do druhého dne. Nakonec se to díky vstřícnosti úředníků stihlo. Ale bylo to o fous. Teď už si dávám pozor. A to na všechno. Věci si před cestou nechám pojistit před krádeží a dům mi bude hlídat bratranec."

Do Bibione vyráží Podhůrský s dcerkou, dvěma syny a přítelkyní jednoho z nich. Rodina sem jezdí pravidelně už nějaký ten rok, je to prý taková tradice. Dokonce i plán dne je tu stálý a zaběhnutý.

"Ráno v sedm vstanu, na kolečkových bruslích se zajedu k moři vykoupat, na zpáteční cestě koupím dětem snídani a když ještě nevstávají, kolem desáté je budím. Pak si každý děláme svoje, já si beru notebook, protože píšu divadelní hru a dodělávám něco k desce, koupeme se v bazénu a tak podobně. Potom si uvaříme oběd a na čtvrtou jdeme k moři. No a v devět večer se vyráží do města na atrakce, na minigolf, zmrzlinu nebo pizzu," popisuje herec.

Z Itálie do Rakouska pod stan

Jídlo si s sebou nikdy nebalí, tedy kromě českého octa do salátů a solamylu na čínu. A vaření se taky nebojí, s ukojením hladových krků mu pomůže syn Adam, který je vyučený kuchař. "Těším se hlavně na mořské potvory, ty miluju. Prodávají je čerstvé na trhu, který je v Bibione pravidelně každé úterý. Děti mořským potvorám moc nedají, jedí jen krevety a tuňáka, zato na trhu určitě jako vždy nakoupí spoustu pitomostí," směje se otec.

Týdenní dovolenou si rodina ještě o dva dny prodlouží. Cestou domů se totiž zastaví na festivalu v rakouském Seebadenu, kde hodlá kempovat. "Měl jsem tam fotit, dokonce mi přišla akreditace. Kromě fotoaparátu mi ji ale ukradli spolu s dalšími věcmi, ani jsem obálku s ní nestačil otevřít. Nějak jim to vysvětlím a najdou mě snad i na seznamu v počítači. Nový fotoaparát jsem si samozřejmě už koupil, dokonce lepší než ten původní. Doufám, že se fotky povedou, rád bych z toho pak u nás udělal výstavu," dodává Podhůrský.