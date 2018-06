Podhůrský chystal velký koncert, je však bez peněz

"Už v prosinci jsem přišel s nápadem, že bych mohl oslavit padesátku něčím výjimečným, a ne se jen opít někde s kamarády," řekl iDNES.cz Podhůrský. Tím výjimečným měl být charitativní koncert, na kterém by zazpívali jeho kamarádi z branže a výtěžek by se věnoval buď Nadaci Naše dítě, nebo Fondu ohrožených dětí.

Na přípravu se vrhl spolu s manažerem Oskarem Hahnem a už v lednu měl sestaven tříhodinový program, ve kterém měl vystupovat kromě něj například Josef Vojtek, Ondřej Ruml, Petr Janda, Kamila Nývltová, Janek Ledecký nebo Vítkovo kvarteto a uvádět ho měli sourozenci Adéla a Dalibor Gondíkovi. A protože to měla být velká akce, vybral si i místo pro ni nejvhodnější - velký sál Lucerny.



Zdeněk Podhůrský v palačinkárně

"Oskar Hahn zařídil Lucernu za velmi výhodnou cenu, vyšli nám tam maximálně vstříc. Kromě zpěváků jsem já zajistil zdarma i raut včetně jídla a pití, a to alkoholického i nealkoholického. Bohužel všechno ztroskotalo na ‚pouhých dvou stech tisících korunách‘, které jsme potřebovali k tomu, aby byla jistota, že ty děti nakonec něco dostanou. Doba je tak hektická a hysterická, že firmy a společnosti, které by do toho normálně peníze daly, dneska řeknou: ne. Než riskovat nějaký neúspěch a prázdnou Lucernu, rozhodl jsem se, že to udělám jindy."

Herec opominul výdej energii a času, které do zařizování akce dal, těžší bylo obvolat kamarády z branže a oznámit jim, že ji 22. dubna ruší. Naštěstí to prý všichni vzali s pochopením a přijali místo toho pozvání na komornější oslavu jeho narozenin. "Konat se bude v mojí palačinkárně, kde postavím malé pódium, zpívat a hrát se tedy nakonec bude, i když v daleko komornějším prostředí. Oslava asi bude probíhat celý den, aby se tam prostřídalo víc lidí, najednou se tam všichni nevejdeme."

Ačkoli bude slavit až v dubnu, padesát mu je přesně na den 21. března. Jak s ním prý nijak nezamávala pro muže stěžejní Kristova léta, padesátiny ho nutí bilancovat. "Ptám se sám sebe, co jsem za ten život dokázal? Souvisel s tím vlastně i ten koncert, chtěl jsem udělat něco užitečného. Pomáhám sice, kde se dá, ale tohle by bylo důstojné oslavení padesátky. A jak se s věkem smiřuji? Vím, že mám to nejlepší skoro za sebou, že už jsem do kopce vyšplhal a teď to půjde jen z kopce. Doufám, že i tahle cesta bude ještě zajímavá a příjemná," uzavírá Podhůrský.