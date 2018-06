Podhůrský boduje v zahraničí, točí pořad v Maďarsku

Podhůrský se kolem pokeru začal točit v pořadu Poker After Dark, který běží v současné době v televizi v nočních hodinách. "Dělám na jeho české dabingové verzi. Je to podobný turnaj, ale s profesionály. Možná i proto mě maďarská produkce oslovila. Předpokladem byla angličtina a znalosti pokeru," říká herec, zpěvák a moderátor.

V seriálu, který se bude točit po blocích až do prosince, není ovšem jediným moderátorem. Turnaje se účastní devět zemí a každá má svého moderátora. Vedle České republiky je to Maďarsko, kde se seriál natáčí, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko a Polsko.

"Každý z nás provází jednotlivými hrami turnaje a vede rozhovory s hráči. K ruce máme redaktora, který pomáhá připravovat texty k jednotlivým vstupům. Většinou se dělají aktuálně podle situace a moderátor má pár minut na to, aby se je naučil zpaměti. Je to dost dobrý trénink. Vlastní natáčení je vůbec neskutečně náročné. V Budapešti jsem strávil tři dny a denně nastupoval na plac v půl osmé ráno a končil kolem desáté večer. Do té doby se nikdo nezastavil, po večeři jsme se ještě připravovali na další den, takže se spalo maximálně šest hodin. Naštěstí jsem na takové tempo zvyklý a vyhovuje mi," líčí Podhůrský.

Kolegy má prý výborné, za maďarskou stranu například moderuje Zoltán Szujó, což je tamní velká hvězda. Atmosféra prvního natáčecího bloku byla také skvělá a tak se Zdeněk už teď těší na pokračování. A jelikož je projekt rozložen po blocích až do prosince, bude trávit v Budapešti i předvánoční čas.

Paradoxně se díky tomuto pořadu vrátí na obrazovky televize, kde svého času moderoval zábavnou soutěž Pálí vám to. Nova totiž zakoupila vysílání a po prázdninách by měl být pořad na obrazovkách. Šanci v pořadu dostávají amatéři, kteří se kvalifikují přes internet a vítěz každého kola pak hraje se skutečným profesionálním hráčem z Evropy. V závěru celého turnaje lze vyhrát přes 100 tisíc eur.