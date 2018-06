Podhůrského rozebere Ivetě kartářka

Přiznala totiž, že dokonce kvůli tomu uvažuje o tom, že vyhledá známou kartářku Dagmar Kludskou, aby se dozvěděla, co ji čeká.

"Zároveň mám ale obavy, abych se nedozvěděla něco nepříjemného, a tak zatím o tom jen přemýšlím a sbírám odvahu," řekla Iveta Bartošová.

"Díky svému partnerovi jsem zažila fantastického Silvestra v ulicích Prahy. Jsem tu jednadvacet let, ale takový krásný pohled z Hradčan na oslňující zář města o půlnoci jsem ještě neviděla," pochvaluje si populární zpěvačka vstup do nového roku.

Oba spolu strávili jak poslední den v roce, tak podstatnou část Nového roku, a protože se říká, jak na Nový rok, tak po celý rok, Iveta doufá, že jí rok 2005 přinese jen samé dobré věci. Společné bydlení se svou láskou ale zatím neplánuje.

"My si užíváme štěstí, které nám doslova spadlo z nebe. Oba dva jsme to už potřebovali, měli jsme poslední dva roky těžké. V žádném případě nebudeme zatím rodiny do našeho vztahu zatahovat," tvrdí Iveta Bartošová.

O sňatku neuvažují

Zdeněk Podhůrský s bývalou manželkou Markétou zatím nemají vyřešené vztahy. Provozují spolu například galerii, Zdeněk má velmi silný vztah k sedmileté dceři Markétě. Vzhledem k tomu Iveta Bartošová o případném sňatku vůbec neuvažuje. "Nepřišla na to vůbec řeč, oba dva jsme berani, současné období nám vyhovuje, jsme šťastní," tvrdí Iveta Bartošová.

Zdeněk Podhůrský, který byl už dvakrát ženatý, a z prvního manželství má šestnáctiletého a sedmnáctiletého syna, ale nedávno prohlásil, že jeho otec byl ženatý třikrát. Takže se klidně může stát, že Iveta Bartošová nakonec zakotví.