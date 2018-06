Podhůrského přítelkyně se v Turecku zranila. A hůř než Paris Hilton v Praze

"Ilona se na tobogánu otočila a uhodila se do brady o jeho hranu. Byla to hrozná rána, bradu si roztrhla tak, že jsme museli do nemocnice," líčí Podhůrský, který na tobogánu řádil jako malej kluk.

O téměř třicet let mladší Ilona Andrejsová bolestí neudržela slzy, za pár hodin byla ale z nemocnice zpátky a v náručí svého milého už se zase spokojeně usmívala. Stehy má prý vnější i vnitřní, aby se rána dokonale zahojila a nebylo po ní ani památky. Co kdyby se totiž půvabná blondýnka s dokonalou postavou rozhodla pro práci modelky?

Zranění mimochodem připomínalo incident, který se stal kolem návštěvy Paris Hilton v Praze. Při honičce s paparazzi fotografy upadla a rozbila si bradu. Na šití to ale na rozdíl od Ilony nebylo. - více o zranění Paris Hilton v Praze čtěte zde

O něco horší zážitek si z Turecka odveze také modelka Hana Mašlíková. Jak jsme již informovali, kvůli migréně zkolabovala a skončila v nemocnici. - více zde Mašlíková tak musela na chvíli přerušit focení velmi odvážného kalendáře, ve kterém bude pózovat téměř nahá. - první snímky si prohlédněte zde