Podezření existuje, důkazy chybějí

Tvrdit, že mobil poškozuje zdraví, je podobně pravdivé jako říkat, že dealeři rozdávají dětem před školou bonbony s drogou. Takového padoucha u nás totiž ještě nikdo při činu nechytil. Stejně tak zatím žádná lékařská studie nezařadila mobil na černou listinu. Možná však jenom proto, že rozsáhlé výzkumy, jejichž výsledky jsou považovány za objektivní, odstartovaly ve světě teprve nedávno.Jedno je jisté: dnešní uživatelé mobilních telefonů na sebe dobrovolně berou roli pokusných králíků. Může se tedy stát, že teprve až je za drahnou dobu začnou trápit některé zdravotní potíže, objeví lékaři souvislost s malou černou krabičkou. Ostatně, v historii medicíny by to nebylo poprvé - například odhalení spojitosti mezi kouřením a rakovinou trvalo vědcům dvacet let.Fakt, že mobil vyzařuje stejné záření jako mikrovlnná trouba, vyvolává v laikovi nejspíš hororovou vizi uškvařeného mozku. Rozdíl ve výkonu je však propastný: trouby mají minimálně 600 Wattů, telefony pouze kolem dvou. Jelikož aparát držíte těsně u hlavy, polovinu energie pohltí kůže a lebka. Odborníci z britského Národního úřadu pro radiologickou ochranu však v časopisu Health konstatovali, že mozek se přesto zahřívá, což může mít vliv na mozkové buňky, a to na molekulární úrovni. Nakolik by to mohlo vyvolat rakovinné bujení, zůstává otázkou, tím spíš, že toto mikrovlnné záření není typem ionizujícího záření jako třeba rentgenové paprsky, které při vyšší dávce prokazatelně vyvolávají rakovinu. Vědci nicméně oceňují, že novější digitální systém GSM na rozdíl od staršího analogového NMT střídá už vysoké kmitočty s nízkými. Zjištění lékařů ze západoaustralských provincií, že výskyt mozkových nádorů se zde za posledních deset let, kdy lidé začali používat mobily, zvýšil u mužů o 50 procent a u žen dokonce o 62,2 procenta, přisuzují mnozí jejich zahraniční kolegové spíše modernějším diagnostickým metodám. Jasno udělá v tomto problému až pětiletá studie Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny objednaná Světovou zdravotnickou organizací, která začne letos na podzim. Podobný velkorysý projekt se rozhodlo financovat i Evropské společenství.Nejdříve zpráva dobrá...Mobil nezajímá pouze vědce zahraniční. Jan Musil a Hana Pafková ze Státního zdravotního ústavu zmiňují ve svém článku v časopisu Postgraduální medicína grantový úkol, který nedávno řešili na pražském Českém vysokém učení technickém. Zdejší odborníky zajímal vliv telefonování na sluchový aparát, zvláště pak na vnitřní ucho, jež tento komunikační vynález lidstva odnáší nejvíc. Výsledek majitele mobilů potěší: systému NMT ucho odolalo bez jakýchkoli neblahých následků. Existují ovšem lidé, kteří jsou na jakékoli elektromagnetické vlivy extrémně citliví. Pokud se ocitnou přímo v elektromagnetickém poli nebo blízko jeho zdroje - a tím mobil je, pocítí zdravotní obtíže, nejčastěji bolest hlavy, žaludeční nevolnost a nervozitu. Diagnóza nazvaná elektromagnetická hypersenzivita se tedy s užíváním mobilu nesnáší. Potíže mohou mít také ti, kteří trpí neurologickými či duševními nemocemi, neboť technický princip přenosných telefonů působí na centrální nervovou soustavu. Takovým lékaři doporučují využívat této vymoženosti co nejméně, a když už, tak po co nejkratší dobu. Poslední varování směřuje k hypertonikům. Na neurologické klinice v německém Freiburgu totiž nade vši pochybnost prokázali, že magnetické pole mobilů zvyšuje krevní tlak až o 10 milimetrů rtuťového sloupce. Stačil jednoduchý pokus: skupině dobrovolníků umístili lékaři u pravé části hlavy mobilní telefon pracující na frekvenci 900 Hertzů a dálkovým ovládáním ho střídavě zapínali a vypínali, přičemž všem průběžně měřili tlak. Ten vyskočil nahoru pokaždé, když aparáty zapnuli. Vědci to sice přičetli přechodnému zúžení tepen v pravé části mozku, konečné rozhřešení však přinesou až závěry zmíněných obřích mezinárodních studií.