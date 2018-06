Pod Zapletalem se rozpadla židle

"Jen pro upřesnění. Ta židle byla rozklížená už na první pohled, takže jsem se bál, aby se pode mnou nerozložila, a proto jsem si ji vyměnil," vysvětlil situaci dvaašedesátiletý Miloslav Zapletal.

"Pokud to symbolizovalo, že se pode mnou houpe židle, uveďme věci na pravou míru. Zhruba před šesti, sedmi lety jsem začal uvažovat o tom, že by měl nastoupit někdo mladší. Pak mě tyto myšlenky na chvilku opustily, ale dnes už opět jednáme o prodeji celé Miss, protože se objevilo hned několik zájemců. Motivují mě také loňské aféry typu Kobzanová a další, což mě dost otrávilo. Je to ale dlouhodobý proces," řekl Zapletal.

Navíc si Zapletal samozřejmě uvědomuje, že pro zdárné fungování soutěže Miss jsou nezbytní sponzoři, zejména ti generální. "Každý nový sponzor má pro nás velikou výhodu. Věřím však, že by dobří sponzoři zůstali i v okamžiku, kdybych podnik prodal," doufá Miloslav Zapletal.

Miss chce koupit Maláčová

Připomeňme, že dosud se více či méně oficiálně mluvilo o tom, že zájem o Miss projevila Michaela Maláčová, Miss roku 1991. Práva na soutěž o nejpůvabnější dívku republiky chce údajně koupit od prezidenta soutěže Miloslava Zapletala a jeho agentury APK 2 za 55 miliónů korun. Celou transakci měl prý finančně zaštítit autobazar AAA Auto. Zapletal už v té době uvedl, že po vstupu strategického partnera či prodeji společnosti by rád zůstal prezidentem soutěže.