Pod ruinami věží zůstalo 12 tun zlata

17:16 , aktualizováno 17:16

Pod ruinami věží Světového obchodního centra v New Yorku zůstalo v úterý minimálně 12 tun zlata v cihlách. Toto zlato má údajně hodnotu 106 miliónů amerických dolarů a leželo v podzemním, dobře chráněném trezorovém bunkru. Cenný kov patří podle ruské agentury Lenta jednomu z útvarů surovinové burzy NYMEX, zatímco část trezoru, kde je zlato přechováváno, patří kanadskému finančnímu domu The Bank of Nova Scotia. Obecně jsou tyto trezory považovány za naprosto nedobytné.