Většina bytů by měla být dvoupokojová nebo třípokojová. Zkrátka tu však nepřijdou ani zájemci o luxusnější bydlení, neboť dva byty by měly být čtyřpokojové a tři pětipokojové. Rozloha těch největších by se měla pohybovat kolem sto padesáti metrů čtverečních.Podle dřívějšího vyjádření zástupce starosty Prahy 1 Vladimíra Vihana by měla být hrubá stavba domu, v němž budou i nebytové prostory a garáže, hotova již v září. Celkové náklady na výstavbu mají dosáhnout necelých osmdesáti milionů korun.S návrhem na podobu domu uspěl před třemi lety v anonymní architektonické soutěži ateliér A projekt, jehož ředitelem byl tehdy primátor Jan Kasl (ODS), který se na projektu také podílel.