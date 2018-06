Pod peřinu zásadně bez čoček

Měkké kontaktní čočky se objevily před deseti lety a přinesly větší pohodlí pro všechny, kteří z estetických či ryze praktických důvodů dávají přednost neviditelným dioptriím před těmi, jež rámují obroučky. Jejich výhoda spočívá v tom, že se mohou ponechat v očích třebas i celý den, takže člověk s nimi už tak často nemanipuluje, což je nepoměrně hygieničtější, a také se dříve vyhazují. I o nich však platí totéž co o jejich tvrdých předchůdkyních: není vhodné s nimi usínat. Zdaleka ne každý se však podle toho řídí. Co je v sázce, ukázaly výsledky prvního rozsáhlého lékařského průzkumu uveřejněného v červencovém čísle britského časopisu The Lancet. Nizozemští vědci oslovili jednak tisíce lidí z 1,4 milionu, kteří v této zemi měkké kontaktní čočky používají, jednak oční lékaře, aby se dozvěděli, u kolika pacientů během posledních let diagnostikovali keratitidu neboli zánět rohovky. Zjistili, že touto bakteriální či virovou infekcí trpí jeden z 500 lidí, kteří běžně v čočkách spí, přičemž 15 procent z nich následkem toho nenávratně oslepne. »Je samozřejmě rozdíl, jestli se někdo jednou za čas vrátí z večírku nad ránem a na čočky prostě zapomene, nebo jestli to dělá pravidelně,« konstatuje Aize Kijlstra, profesor experimentální oftalmologie Amsterodamské univerzity. »V tom případě má ve srovnání s uživatelem tvrdých čoček, který si je vyjmout prostě musí, protože by je oko nesneslo, dvacetinásobnou pravděpodobnost nákazy.« Předpoklad očních lékařů, že právě měkké čočky výskyt očních infekcí sníží, se zatím nevyplnil. Podle studie je riziko nákazy u těch, kteří dali přednost měkkým čočkám před tvrdými, dosud třikrát vyšší, a to i tehdy, odkládají-li je večer na noční stolek. Tento problém se dotýká kolem 80 milionů lidí - právě tolik jich dnes na světě vyrovnává svůj zrakový handicap tímto způsobem.