Počkej na mě v Putinově posteli, říká Berlusconi prostitutce v tajné nahrávce

Tajné nahrávky Berlusconiho rozhovory s Patrizií D’Addariovou 4. listopad 2008 Berlusconi: "Jdu se také vysprchovat … počkáš pak na mě ve velké posteli, jestli skončíš první? D’Addariová: "Které posteli? … Té od Putina?" Berlusconi: "Jo, v té Putinově." D’Addariová: "Paráda … má závěsy." 5. listopad 2008 Berlusconi: "Tak jak se dneska máš?" D’Addariová: "Ujde to … přišla jsem o hlas." Berlusconi: "Jak to? Vždyť jsme nekřičeli." Téhož dne D’Addariová: "Nezavřeli jsme oka celou noc." Podnikatel Tarantini: "To si můžu představit, jak to šlo?" D’Addariová: "Dobře, byl velmi něžný. Ale nedal mi peníze." Podnikatel Tarantini: "Fakt?"‘ D’Addariová: "Ne, opravdu. Řekl jsi mi, že dostanu šek. Místo toho mi dal dárek." zdroj: deník Aha!, ČTK