Počítačová tomografie odkrývá tajemství mumií

Počítačová tomografie používá rentgenové paprsky k zachycení mezisekčních snímků objektu z různých úhlů, z nichž pak vědci na počítači sestaví celkový model. "Je to skutečný trojrozměrný záznam, ne jako tradiční rentgenové paprsky, které rozkládají informace do ploché podoby stejně jako fotografie," říká Geoffrey Rubin, profesor radiologie z univerzity ve Stanfordu.

CAT se podle Rubina ve většině případů používá jen ke zjišťování nemocí nebo úrazů živých pacientů. Nyní ji vědci využili k prozkoumání mumií. "Existují aplikace pro hodnocení téměř každého orgánu v lidském těle," uvádí Rubin. Pohled do nitra mumie tak například ukázal, že dva orgány v břišní dutině byly po vyjmutí nahrazeny lněným plátnem.



Badatelé "pomocí CAT získají velice kvalitní údaje a pak použijí prostorové zpracování, většinou grafické - podobné jako při tvorbě filmů - s cílem zobrazit je v netradičních formátech," vysvětluje Rubin. To výzkumnému týmu "umožnilo prohlédnout si přesné rysy obličeje a detaily mumií a dokonce proniknout dovnitř".



"Vytvoření snímků je rutinou," tvrdí Hoffman. "Je to pouze tím, že software a technika jsou nyní tak pokročilé a vyspělé, že ty detaily, které můžeme vytvořit, jsou mnohem dokonalejší než cokoliv, co jsme mohli spatřit předtím. Můžete získat skutečnou představu o tom, jak vypadá každá mumie pod obalem." Rovněž proniknutí do nitra mumií přineslo zajímavé objevy: ukázalo se, že jedna z mumií v univerzitní sbírce, která byla dlouho považována za Ramsese I (prvního panovníka egyptské 19. dynastie v letech 1320-1200 před naším letopočtem), je pravděpodobně tímto slavným faraónem.

"Byl jediný, kdo měl v útrobách a pánvi svitky kvalitního lněného plátna," vysvětluje Hoffman. Přestože ve starém Egyptě byl po smrti mumifikován každý, kdo si to mohl dovolit, kvalita posmrtných služeb a doplňků závisela na tom, kolik rodina zemřelého zaplatila balzamovačům.

Vysoká úroveň mumifikace tedy svědčila o osobě s vysokým postavením.

Vědci nyní chtějí porovnat kyselinu deoxyribonukleovou (DNK) tohoto faraóna se vzorky DNK Setiho I a Ramsese II (syna a vnuka Ramsese I), aby mohli s jistotou potvrdit jeho totožnost.