Počítač pomáhá, úřady straší

Pokud chcete dělat časopis na internetu, potřebujete k tomu program, zvaný editor webových stránek a také místo na počítači, kterému se říká internetový server. Někdy tento prostor poskytne firma třeba za to, že na obrazovce poběží její reklama - většinou však musíte platit. Konkrétní rady, jak se úspěšně vyhnout nečekaným zradám, se dozvíte ve Sdružení amatérských novinářů České republiky, Na Nivách 917/28 v Praze 4. Třeba i to, že jako vydavatelé časopisu či novin byste se měli povinně registrovat, a co to obnáší. Také že pokud chcete časopis prodávat, měli byste vést účetnictví. Proto je výhodnější, časopis vydávat jako vnitřní informační zpravodaj školy nebo pomůcku k vyučování, třeba "stylistiky a slohu" nebo "výuce zpěvu u táborových ohňů". Pak můžete beztrestně přetiskovat třeba i noty, texty a akordy oblíbených písní. Problémy s účetnictvím zase vyřeší, když budete sice dávat časopis zdarma, ale žádat o určitý příspěvek na chod redakce.