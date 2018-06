Pochoutka, která nesmí zívat

o němž mnozí věří, že jim přinese přinejmenším jackpot ve sportce. Ani s rozmařilostí to však není vždycky jednoduché. Když na začátku devadesátých let na pražské Novoměstské radnici pořádal jeden z čerstvě zbohatlých českých podnikatelů Slavnosti ústřic,nedopadly nijak slavně. Během večera se před vraty dvakrát ozvalo houkání vozu rychlé lékařské pomoci, protože se číšníkům, zvyklým do té doby otevírat leda tak pytlíky se smaženými brambůrky,podařilo vrazit si při otevírání ústřic nůž nebezpečně do ruky. A když už ti zbylí, šikovnější, přece jen dokázali patřičné množství lastur otevřít, zůstal obsah mnoha z nich nepozřen. V přímé konfrontaci s rosolovitým svalem, který se po zakápnutí citronem dokonce hýbe,začali totiž mnozí natěšení hosté pochybovat, zda je o ten blahobyt vůbec co stát. O ústřicích prostě většinou platí, že to není láska na první pohled,(někdy ani na druhý), že je třeba si je zamilovat postupně. Dnes, kdy už jsou běžně k dostání nejen ve specializovaných prodejnách, ale i ve většině supermarketů, to není tak velký problém. Jak si tedy počínat, abychom si namísto labužnických rozkoší nezkazili chuť, či dokonce žaludek? Není třeba si lámat hlavu, zda ústřice,které kupujete,nesou značku Zeeland,Papillons, Marenes d'olerons či Fines de claires a zda byly odchovány v "ústřičných parcích" francouzských či nizozemských. Vesměs se jedná o tzv. hluboké ústřice,které jsou (zaplaťpámbů!) třikrát až čtyřikrát levnější než ústřice ploché,a navzájem je dělí jen jemné odlišnosti, které pozná pouze dlouhodobě vycvičený fajnšmekr. Důležitější, jak radí Constantine Pleský, majitel a šéfkuchař pražské restaurace La Cambusa, specializované na dary moře,je správný výběr a zacházení. Nenechte si při nákupu vnutit ústřice vystavené na odiv v chladicím pultu. To správné zboží pro vás je uloženo v ústřičném košíku (zvláštní přepravce z dýhy), zatíženo a zaledováno. Ústřice nesmí "zívat", tedy být pootevřená, a musí v sobě mít po otevření trochu vody. Má vonět mořem, nikoliv nelibě páchnout. A musí být živá, což poznáte snadno kápnete-li na okraj ústřičného vousu citron nebo se jej dotknete hrotem nože,zpozorujete jemný,ale zřetelný pohyb řasy. Chcete-li se vyhnout osudu nešťastných číšníků z Novoměstské radnice,m ůžete si ve specializovaných prodejnách koupit neméně specializovaný nůž na otevírání ústřic, případně opatřený ochranným štítem. Pokud tuto lahůdku neservírujete svým hostům každý týden, stačí trocha opatrnosti, utěrka, do které ústřici uchopíte, a kratší silnější nůž, kterým ji otevřete v místě "zámku", tedy tam, kde jsou lastury srostlé k sobě. Dlouho se tradovala rada nejíst ústřice v měsících, jejichž název ve francouzštině neobsahuje písmeno "r", tedy od května do srpna. Své kořeny měla ve faktu, že jsou to měsíce reprodukční, v nichž se ústřice stávají choulostivějšími a riziko konzumace při delší cestě za zákazníkem roste. V čase letecké přepravy však tento argument ztratil váhu. Naopak - řada labužníků právě v těchto měsících ústřice vyhledává pro jejich zvláštní mléčnou chuť. A jak ústřice podávat? Především rychle, protože snesou nanejvýš několikahodinové skladování v chladničce při 3 až 4 stupních Celsia. Ústřice lze smažit, grilovat, pošírované ve šťávě s trochou vína gratinovat se sýrem v lastuře vyložené listovým špenátem, Číňané je dokonce udí, Švýcaři pepří a Američané zakapávají tabascem, ale francouzský gurmán ví, že to vše jsou jen excesy, že ústřice nejlépe chutnají syrové, vychlazené, podávané na ledu a "natur", nanejvýš zakápnuté citronem nebo vinným octem, do něhož je přidána velmi jemně nasekaná šalotka. Zbývá poslední otázka - co k ústřicím popíjet? Constantine Pleský doporučuje jakékoliv suché bílé víno.