Daddario: Chtěla jsem v plavkách vypadat dobře, tak jsem nabrala svaly

„Nikdy předtím jsem na své postavě nepracovala tak moc. Teď jsem přemýšlela nad každým svým pohybem. Musela jsem natáčet celou dobu v plavkách, potřebovala jsem mít dokonalé křivky,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro magazín Women’s Health.



Alexandra prý chtěla dobře vypadat nejen kvůli sobě, nutili ji k tomu i kolegové.

„Když se seznamuji se Zacem Efronem, mám na sobě opět jen plavky. A vedle jeho vypracované postavy to zkrátka chtělo vypadat dobře. On totiž nevypadá jako člověk, spíš jako socha, kterou vypracoval známý sochař Michelangelo,“ smála se.

Svěřila se do rukou zkušeného trenéra, který na její cvičení dohlížel a zároveň oslovila nutričního specialistu, který jí vypracoval jídelníček na míru. Na pár měsíců tak musela zapomenout na oblíbené hamburgery a hranolky nebo sladké koblihy.

„Poprvé v životě mám na břiše opravdu svaly. Můžu se pyšnit pekáčem buchet a to je vážně skvělé. Kéž by se mi to dařilo udržet napořád. Předtím jsem nebyla tlustá, ale nebyla jsem zpevněná a měla jsem pár kilo nahoře,“ podotkla herečka, která po třicítce zjišťuje, že hubnutí už nejde tak snadno.

„Když mi bylo dvacet let, změny byly vidět hned a nemusela jsem tolik dřít. Už tehdy jsem se ale naučila mít ráda svoje tělo a jako žena se cítit dobře a sebevědomě. Vždycky na sobě najdete něco, co se vám nelíbí a co na sobě můžete kritizovat.

Herečka v minulosti hrála například ve snímcích San Andreas, The Choice, Týden bez závazků nebo Holky na hlídání.

Legenda devadesátých let Pobřežní hlídka se brzy v novém kabátě vydá na filmová plátna: