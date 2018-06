Hasselhoff opět běhá po pláži, Andersonová nechtěla hrát starou bábu

„V osmdesátých letech řídil nejlepší auto na planetě. V devadesátých letech dominoval při běhu ve zpomalených záběrech na pláži v nejúspěšnějším seriálu všech dob. A dnes je to stále jednoduše skvělý chlap. Fenomenální den na natáčení, brácho. Sám David Hasselhoff, muž, který to vše začal. Skvělý chlap se skvělým smyslem pro humor. A kvůli našemu filmu si při posilování natrhl prdel,“ napsal Dwayne Johnson k fotce zveřejněné na Instagramu.

Film Pobřežní hlídka má jít do kin v květnu 2017. Hlavními hvězdami filmu jsou Zac Efron (28) a Dwayne Johnson. Chybět v něm zřejmě bude Pamela Andersonová, kterou seriál proslavil. CJ Parkerovou hrála 10 let. Herečku přitom požádali, aby ve filmu hrála.

„Nevím. Nemám ráda předělávky televizních seriálů a tak nějak bych to chtěla nechat tak, jak to bylo a jak si mě všichni pamatují. Nevím, jestli se chci vrátit do Pobřežní hlídky a být tam stará bába pracující někde za pultem,“ řekla herečka magazínu Harper’s Bazaar.

„Pobřežní hlídka byla tak ohromnou součástí mého života a oni se opravdu snaží tento seriál uctít, a víte, je to pocta, že mě tam chtějí mít tak moc,“ dodala.

CJ Parkerovou bude ve filmu hrát herečka a modelka Kelly Rohrbachová (26). Andersonová přitom ani ve svém věku nemá problém se svlékat. Stala se poslední nahou modelkou Playboye a nedávno nafotila reklamu na spodní prádlo, v níž vypadá jako plavčice.

„Nikdy jsem si nepřipadala nádherná. Vždycky jsem se cítila jako podivné stvoření. Krása je pro mě vnitřní žár, není povrchní, je nadčasová a mystická,“ prohlásila po focení kolekce Pamela Andersonová.