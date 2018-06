Pobožnou Terezu vystřídal travestita

FOTOGALERIE ZDE

Sotva totiž za Terezou zaklaply dveře, pustil Bratr soutěžícím jejich videoklip na evergreen jejich budíčků - Já chci žít nonstop.

Všichni vyfásli firemní trička Big Brother a černé afroparuky. Nesmál by se jen ten, kdo by byl z odchodu Terezy opravdu zdrcený. Důsledná režie ale ani těm nedala šanci truchlit. Nic neponechala náhodě a postarala se ještě o veselý epilog nedělní tragikomedie. Vyslala do domu sedmadvacetiletého travestita Martina Hrubého alias Stephanie, který však nepřišel soutěžit, ale jen na několikadenní návštěvu.

Soutěžící o Martinovi nic nevědí. Už během jeho vystoupení, při němž jim zazpíval v převleku zpěvačky Anastacie, si marně lámali hlavy, jestli ho na svět přinesl čáp nebo vrána. A po Tereze už neštěk ani Šrek.

Kdo je Stephanie?

Zmatení zůstali i diváci u obrazovek. V domě si nechala důsledně říkat v ženském rodě, venku ji moderátor Leoš Mareš neobratně představil jako "individuum, které mělo při narození něco navíc oproti Sylvě"...

Mareš neprozradil ani Martinovo pravé jméno ani to, že se deset let věnuje travesty show a dva roky působí v taneční skupině Hanky Panky. A protože ještě před vstupem se Stephanií rozebíral otázku, kterou dostává nejčastěji, a to: Kam si ho dáváš? "Do krabičky na stůl," kontroval/a on/ona, padaly možná u obrazovek sázky, zda jde o travestita nebo transsexuála.

Pokud ona otázka dostane zvědavé ovečky k televizorům i druhý den, pak si Big Brother na pražském Barrandově nad skálou, určitě zatleská.

Jsou to paradoxy. Věřící Terezu, která se i v domě pravidelně modlila a nemluvila sprostě, nahradil travestita. Takže nyní už tam máme: Filipa gay pornoherce, Sylvu erotickou pracovnici, Evu bisexuálku, Milana, který jeden čas provozoval nevěstinec, Lenu modelku a divošku, co se pilně stará o Filipův sexuální život, travestita a pár dalších, které se v sexuálním harašení více či méně vezou.

Co kdo řekl

* Filip ve Zpovědnici o Leně: "Já si přece nemůžu vzít starou raketu."

* Sylva na Davidovu otázku Kolik se platí za porno? "Já jsem porno nedělala. Za tři dny jsem si vydělala 25 tisíc."

* Karel k Mikešovi: "Jsem v prd..i, Miki? Mikeš: "Jseš, z blbostí. Ty bys potřeboval staršího bráchu." Karel: To jsem vždycky chtěl, jsem na všechno sám...

* Šrek vymačkl Sylvě na čele beďar: "To byl mozek, ne?"

Pětadvacetiletá Tereza Olivová, dcera sochaře z Velehradu vydržela v domě 42 dní. Její rodina jí účast v soutěži marně rozmlouvala. "Až vyjdu ven, bojím se že budou problémy," svěřila se ještě v domě. Nikoho tedy nepřekvapilo, že venku Terezku nikdo nečekal. Až na Jardu Nýdeckého, který ze soutěže vypadl před dvěma týdny a bývá teď maskotem nedělních přímých přenosů.

