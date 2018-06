Po zázračném kiwi se hubne

Je to teprve čtyřicet let, co se Actinidia Deliciosa jmenuje kiwi. Název plodům této liánovité rostliny, původem skutečně z Číny, známé, nebo spíše neznámé, jako „čínský rybíz“, dali novozélandští farmáři. Ti rostlinu vyšlechtili a posléze s úspěchem začali vyvážet do celého světa..



Rostlina sama byla v Evropě známa od konce devatenáctého století. Rostla v mnohých botanických zahradách, které se tehdy hojně zakládaly, ale jejím plodům nikdo nevěnoval pozornost.



Dnes se kiwi pěstuje ve velkém hlavně v USA, Japonsku a v Chile. V Evropě pak v Itálii, Francii a Řecku. Plody kiwi jsou skutečně úžasnou zásobárnou vitamínů. Podle studie, zveřejněné nedávno v USA, která porovnávala 27 druhů nejčastěji konzumovaného ovoce, kiwi jasně vede. Jeden plod dokáže pokrýt naši celodenní potřebu vitamínu C (asi 80 mg.). Obsahuje také nemalá množství vitamínů E, B1, B2, B3, B9, provitamin A, kalcium, draslík, železo a proteiny.



Kiwi má i další blahodárné účinky na naše zdraví, a to hlavně díky svým protizánětlivým a protirakovinným účinkům. Dodává také tělu důležité vlákniny. Shrnuto, kiwi dokáže pořádně nastartovat naši imunitu, a přitom nezatíží žaludek.