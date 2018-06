Po Týtý nebylo co oslavovat

Jiřina Bohdalová: Zcela věrný je jen divák Herečka Jiřina Bohdalová si pro svou desátou cenu TýTý došla přímo od stolku na jevišti, kde seděla s dalšími loňskými vítězi. "Nejdřív se nám tohle uspořádání moc nezdálo, ale zpětně musím říci, že mělo své výhody. Člověk se cestou na scénu nemusí prodírat či strkat, a naopak má zajímavý výhled do hlediště, jak se kdo zrovna tváří," přiznala po ceremoniálu.

Vypadala jste zase překvapeně - vážně jste vítězství nečekala?



Každý rok je to stejné, i letos: nikdy nic nepředstírám. Pokaždé jsem opravdu překvapená i vděčná. Věrnosti si nesmírně vážím. A pokud vůbec na světě existuje něco jako stoprocentní věrnost, pak je to jedině věrnost diváků.



Počítáte s tím, že i vaše nepřetržitá řada TýTý může jednou skončit?



Jistěže to vím. Vždycky si myslím, že už přijdou jiné, mladší herečky. Líbilo by se mi dostat ještě jedno TýTý, jedenácté, protože jedenáctka je moje šťastné číslo. Ale až to jednou skončí, budu snad na chviličku smutná, ale určitě ne zapšklá.



Letošní večer TýTý vzdal poctu památce herců Júlia Satinského a Miroslava Horníčka. Jak prožíváte takové okamžiky?



Vybavím si vždy, že za celou plejádu geniálních osobností nemáme náhradu. To, že odcházejí, je smutné, ale přirozené, takový je prostě koloběh života. Ale že chybějí rovnocenní nástupci za ně, to je tragédie. Kdykoli dnes režiséři obsazují role, říkají s povzdechem - Kdyby tak byl pan Kopecký, kdyby byl někdo typu pana Sováka... To není otázka generací, nýbrž osobností. (spa)