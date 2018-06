Po třech potratech ji další dítě uklidnilo, na ultrazvuku ukázalo „V“

"Potom jsem už věděla, že všechno bude v pořádku. Bylo to tak uklidňující," řekla šťastná maminka, která po diagnóze polycystických ovarií a třech potratech nevěřila, že se jí ještě podaří porodit.

S manželem přivedli na svět v roce 2007 syna Samuela. O druhé dítě se pak dlouho neúspěšně snažili. Lékaři jim řekli, že vzhledem k onemocnění matky je pravděpodobný i čtvrtý potrat.

Obavy ale rozptýlilo samo nenarozené miminko, když ukázalo na ultrazvuku gesto, kterým jako by říkalo "Mami, všechno bude v pořádku".

"Bylo to dobře vidět. Ležela jsem tam a dítě najednou zvedlo ruku a ukázalo znamení vítězství. Lékařka na sonu tomu nemohla uvěřit. Přiblížila jeho ruku a ukázala mi to. Říkala, že se nikdy nesetkala s tím, že by dítě v břiše něco takového udělalo," řekla deníku Daily Mail Louise Neateová.

Po tomto ultrazvuku si Louise i její manžel oddychli a začali si těhotenství víc užívat. V listopadu pak přivedli na svět syna Owena, který vážil 3,12 kilogramů a je naprosto v pořádku.

"Dítě roste a prozkoumává okolí, protahování a natahování prstíků do "V" musí být pro rodiče velmi vzrušující," řekl k případu londýnský expert na těhotenství Kypros Nicolaides.