Po slávě netoužím, říká Františka Sokolová

"Ráda bych se dál alespoň trochu věnovala svému zaměstnání," přiznává dcera profesora Jana Patočky. Tvrdí o sobě, že je "úplně obyčejná ženská".

Na pohled vypadá mladší a působí mile. Stejně jako rodina jejího význačného otce filozofa a disidenta, mají také Sokolovi tři děti. Jedenačtyřicetiletá dcera Marie vystudovala matematiku a provdala se do Francie. O rok mladší syn Ivan je nástrojař a devětatřicetiletý Jan je houslař.

Jan Sokol byl ministrem školství mládeže a tělovýchovy od ledna do července roku 1998. Tehdy s ním jeho žena poznala prostředí nejvyšší politiky.

Dnes je šestašedesátiletá paní Sokolová připravena se své možné role zhostit co nejsvědomitěji. "Už jako manželka ministra jsem s ním jezdila na různé zahraniční cesty, jsem připravena se zorientovat i v práci pro nadace. Musela bych si určitě promluvit také s paní Havlovou, až se vrátí z dovolené."

"Problém je v tom, že lidé jsou zvyklí, že se první dáma ukazuje jako krásná ve všech časopisech. Nedovedu se předělat na jinou bytost, takže v tom bych neobstála," usmívá se, oči schované za brýlemi.

"Myslím, že častá prezentace v médiích není až tak nutná." Slávu, která s takovou funkcí pochopitelně přichází, hodnotí spíš jako nepříjemnou. "Nejsem člověk, který po tom touží. Zloba a nenávist, ale na druhé straně i srdečnost lidí na ulici, patří k věci. Obě paní Havlové si obojího užily až dost," přemýšlí kandidátka na roli nejdůležitější ženy ve státě.

Ačkoliv úvahy o Janu Sokolovi jako prezidentovi nebere dosud jeho žena jako realitu, viděla by svého muže na Hradě ráda. "Vítala bych to jako šanci pro náš stát, a to i kdyby nešlo o mého muže. Má pro funkci prezidenta všechny předpoklady. Je to vzdělaný člověk, zná jazyky, má ohromný přehled. Prakticky pořád studuje," říká o možném prezidentovi.

"Práce je to bezesporu nesmírně vyčerpávající. Důležité je, aby vydrželo zdraví a energie," dodává na adresu svého o rok staršího muže něco ze soukromých obav.

O rodinném souznění hovoří i Sokolova odpověď v televizním pořadu na otázku co byste dělal, kdybyste byl zvolen - či nebyl zvolen. Jako první na obě varianty spontánně řekl: "Objal bych svou manželku."