Po setkání s Céline jsem byla v rauši, říká Filipová

"Poté, co jsem usedla do první řady, jsem uslyšela svoje jméno a poděkování. Byla jsem ale v takovém rauši, že vlastní ani nevím, co říkala. Úplně mě mrazilo, protože se toto předskokanům normálně nedělá," říká zpěvačka v pořadu Na skok.

VIDEO: Na Skok s Lenkou Filipovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Že bude předskokankou Céline Dion, se dle svých slov dozvěděla velmi pozdě. "Věděla jsem to jen dva týdny dopředu, což je málo. Předskokan by to měl vědět alespoň měsíc dopředu," dodává s tím, že si ji kanadská hvězda vybrala sama, na základě zaslaných podkladů. "Nejdřív jsem byla vyzvána, abych poslala vizitku, a ona tak měla možnost vybrat si z různých interpretů. Původně mi bylo řečeno, že má někoho z Německa, ale pak to dopadlo v můj prospěch. Byly to hrátky osudu."

Než došlo na samotné lámání chleba, byla Filipová velmi nervózní. Zpočátku si přitom neuvědomovala, jak velké pocty se jí dostalo. "První týden jsem se hodně radovala, druhý jsem strávila v trémě. Došlo mi, co mě čeká," uvedla dále v pořadu Na skok.