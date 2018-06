Po schodech místo výtahem

Proti neduhům, za něž může současný lenivý způsob života, není třeba bojovat pouze ve fitcentrech či bazénech. Postačí, když se budete důsledně vyhýbat výtahům, posbíráte listí daleko široko kolem svého domu nebo den co den se vydáte rychlým tempem na hodinovou procházku. Tvrdí to nezávisle na sobě hned dvě skupiny odborníků. První, z Cooper Institutu pro výzkum aerobiku v americkém Dallasu, připravila pro 235 usedlých mužů cvičení zaměřené na zlepšení celkové tělesné kondice. Jiná skupina mužů se po dva roky snažila myslet na doporučení lékařů a nezneužívat takových každodenních lákadel, jako jsou pojízdné schody, zdviže, elektrické sekačky, auta... Lékařské vyšetření odhalilo, že ti, kteří nijak usilovně necvičili, zato se den co den velmi přirozeně hýbali, na tom byli o poznání lépe než jejich »trénovaní« vrstevníci. K témuž závěru došli nezávisle i vědci z proslulé Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru, kteří se ovšem pro změnu zabývali 40 ženami s nadváhou. Všechny musely dodržovat redukční dietu, polovinu z nich pak přiměli lékaři pravidelně cvičit aerobik, druhou zase zvýšit každodenní aktivity, jako například práci v domácnosti i na zahradě a procházky. Po 16 týdnech zaznamenaly obě skupiny víceméně stejný úbytek váhy kolem osmi kilogramů a spolu s tím i výrazně sníženou hladinu cholesterolu a triglyceridů, tedy rizikových faktorů, které velmi ovlivňují zejména vznik srdečních onemocnění. Pro zajímavost: podle federálních statistik patří dnes čtvrtina obyvatel Spojených států k takzvaně »usedlým«, jak jsou zde označováni lidé, kteří ze svého života vyřadili přirozený pohyb, třetina pak nemá fyzickou kondici odpovídající příslušnému věku.