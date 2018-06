Po „push-upce“ přichází Wonderbra se zvedačkou zadnic

21:47 , aktualizováno 21:47

Už neuvěřitelných dvanáct let nadzvedává nejen sebevědomí ženám světoznámá podprsenka Push Up od Wonderbra. Na její úspěch má nyní navázat žhavá novinka - kalhotky Curves Up.