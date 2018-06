Po půl roce v kómatu zemřela dcera zpěvačky Whitney Houstonové

„Bobbi Kristina Brownová zemřela 26. července obklopena rodinou. Konečně našla klid v rukou božích. Chceme ještě jednou všem poděkovat za obrovské množství lásky a podpory, kterou nám vyjadřovali v průběhu několika posledních měsíců,“ uvedla zástupkyně rodiny Kristen Fosterová.

Bobbi Kristina Brownová byla jedinou dcerou popové legendy Whitney Houstonové a zpěváka Bobbyho Browna. Poslední lednový den ji její přítel Nick Gordon našel bezvládnou ve vaně plné vody. Okolnosti případu dosud nebyly objasněny.

Stav mladé dívky se od té doby zhoršoval. Její babička uvedla, že má nenávratně poškozený mozek. Na konci června byla dívka převezena do hospice, kde o měsíc později zesnula.

Její otec Bobby Brown krátce před jejím skonem přivítal na světě další dceru Bodhi Jameson Rein, kterou má s manželkou Aliciou. Ale hned po jejím narození spěchal z Kalifornie, kde žije s rodinou, do Atlanty za Bobbi Kristinou, které chtěl být na blízku.

„Věděl, že to přijde. Samozřejmě je teď velmi smutný, ale zároveň ví, že je Krissy na lepším místě. Utěšuje ho, že je se svou matkou a už nezažije další smutek nebo bolest,“ řekl zdroj blízký Brownovi časopisu People.

Lidé blízcí rodině vyjádřili přesvědčení, že Bobbi Kristina sama bojovala se závislostí a výročí úmrtí její matky bylo pro ni emocionálně velmi náročné. 26. ledna napsala na Twitter, jak jí matka hrozně moc chybí a jak ji miluje. O pět dnů později ji našli v bezvědomí ve vaně.

To nápadně připomíná úmrtí Houstonové. Známá zpěvačka zemřela nešťastnou náhodou utonutím ve vaně hotelového apartmá v Beverly Hills. K její smrti však přispěla i srdeční choroba a kokain, jehož byla chronickou uživatelkou. Zpěvaččino mrtvé tělo bylo nalezeno 11. února 2012. Bylo jí 48 let.

Za svou kariéru prodala Houstonová jen v USA více než 50 milionů nahrávek. Proslula hity jako I Will Always Love You či I’m Every Woman. Získala mnoho ocenění včetně šesti cen Grammy.

Byl jí téměř bratrem

Krátce po smrti Houstonové překvapila její dcera zveřejněním vztahu s Nickem Gordonem, kterého zpěvačka vychovávala jako syna, ačkoli ho nikdy oficiálně neadoptovala. Loni dokonce mladý pár prohlásil, že jsou manželé, ale nakonec vyšlo najevo, že svatba nikdy neproběhla.

Bobbi Kristina Brownová a Nick Gordon. Zamilovaný pár dal svůj snímek na Twitter

Vztah s Nickem Gordonem neuznával Bobby Brown, ani matka Whitney Houstonové. Navíc na něj padl stín podezření, že právě on a jeho kamarád zásobovali Bobbi Kristinu drogami. Brown mu proto nedovolil přístup do nemocnice, kde Bobbi Kristina ležela.

Gordon potom odešel do léčebny, odkud vyšel v dubnu. Čelí ovšem žalobě, že Bobbi Kristinu v době jejich vztahu napadl a okradl ji o peníze.