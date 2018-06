Po piercingu málem přišla o život

10:51 , aktualizováno 10:51

Britská dívka ztratila dva litry krve poté, co si nechala do jazyku udělat piercing. Osmnáctiletá Gemma Danielsonová, barová tanečnice, byla okamžitě převezena do nemocnice u Newcastlu v severovýchodní Anglii, kde dostala transfúzi krve. Kovovou ozdobu jí lékaři z jazyku neodstranili, protože se báli, že by se krvácení zhoršilo.