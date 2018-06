Po pěti pokusech se stal dvojníkem Ernesta Hemingwaye

Coley, kterému v soutěži fandilo 30 členů jeho rozvětvené rodiny a který porazil 28 soupeřů, mj. vyhrál i právo řídit závěrečný den 20. festivalu Hemingwayova dne na tomto turistickém ostrově. Hemingwayův den je doprovázen čtyřdenním dováděním na počest slavného spisovatele, kdy diváci mohou spatřit několik zápasů, turnaj v lovení ryb a mnoho soutěží v psaní povídek a v pití alkoholu.

Poté, co byl Coley zvolen dvanáctičlennou porotou, sestávající z vítězů z předešlých let, nejlepším dvojníkem, naklonil se z pódia ke své manželce, Bennie Nellové, a dlouze ji políbil. Hned nato byl odnesen davem fotografů, reportérů, turistů a ostatních neúspěšných soutěžících ven. "Ještě teď se mi klepou kolena," řekl Coley. "Letos konečně přišel můj čas a byl jsem vybrán. Ani nevím, jestli mi vůbec pomohl fakt, že jsem trochu přibral," dodal.

Okolí pódia, kde dvojníci vystupovali, bylo vyzdobeno obrázky známého autora zachycujícího jej například na rybách, u svého psacího stroje nebo na titulní straně časopisu Life.

Ti, kteří neuspěli, si ze soutěže odnesli dvanáct balení plechovkového piva. Někteří soutěžící se klání neúčastnili zdaleka poprvé. Jack Krause ze St. Louis, letos přijel už počtvrté a hodlá se festivalu zúčastnit i příští rok. Každému z porotců také rozdal tričko s nápisem: "Jestliže neznáte Ernesta, neznáte ani Jacka."

Letošní vítěz se vyjádřil, že ho asi bude trochu mrzet, že jeho pětileté úsilí tímto triumfem skončilo. Dvojníci, kteří již v soutěži uspěli se jí totiž nesmí znovu účastnit. Jistou satisfakcí pro Carlieho Coleyho může být, že příští rok na ostrově zasedne na místa vyhrazená porotcům. "Jediná věc se ale nezmění," řekl. "Stále tady budou moji přátelé."

Jednašedesátiletý Coley založil svou firmu s instalatérským zbožím v roce 1967. "Trochu jsem v té době psal, ale nebylo to nic, co by chtěl někdo číst," vyjádřil se o svých literárních pokusech.

Keywestský festival na tento ostrovy každoročně přiláká tisíce návštěvníků v průběhu jinak celkem pomalého léta. Je to spíše pocta Hemingwayovu vášnivému životnímu stylu plnému lovení, chození na ryby, jídla a pití než jeho literární dráze.

Ernest Hemingway žil na tomto ostrově patřícím do řetězce ostrůvků jižně od Floridy v letech 1929 až 1940. Na tomto místě také například napsal prózu Sněhy na Kilimandžáru.