Po ovečkách se neusíná

16:08 , aktualizováno 16:08

Dnešní doba se vyžívá v boření mýtů, a tak není divu, že padl další. Oxfordští vědci zjistili, že počítání oveček ke spánku nepomůže. Lidé, kteří nemohou usnout, si místo sčítání mají raději představit nějakou velmi příjemnou scénku. "To zabírá mnohem více mozkové kapacity než nějaké špinavé staré ovce," řekla týdeníku The New Scientist Allison Harveyová z výzkumného týmu. "Také se to spíše podaří, protože je to zajímavější."