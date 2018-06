Po operaci je rockerův stav stabilizován

Po té, co lékaři již v úterý stabilizovali zpěvákův zdravotní stav, přistoupilli ke složité neurochirurgické operaci mozku a tváře. Po skončení operace byl Ráž opět uveden do umělého spánku.



Bude-li všechno v pořádku, vysadí brzy lékaři silné léky, které ho udržují při umělém snění. Pak by se měl Ráž během dvou až tří dnů probrat k vědomí. Nikdo z lékařů si však netroufá říci, zda se tak stane, a odmítají předpovídat další vývoj Rážova zdravotního stavu.

V případě, že se Ráž probere, neměly by mít jeho poranění nějaký vliv na pohybové funkce. Rovněž díky úspěšné operaci nedošlo k žádným deformacím tváře či hlavy.

Lékaři zdůrazňují, že nejdůležitější po operaci je klid celého organismu, aby se mozek zraněného mohl regenerovat.

Hvězda rockové scény je hospitalizována v nemocnici na Kramároch od tragické srážky svého motocyklu Yamaha na bratislavském nábřeží Dunaje s německým automobilistou ve voze Opel Astra, který nedal přednost. Ráž před léty právě o této nemocnici nazpíval písničku Sestrička z Kramárov, která měla v tehdejším Československu velký úspěch.

Okolnosti nehody vyšetřují bratislavští policisté. Německý občan, který řídil automobil, se odhlásil z bratislavského botelu Grácie a termín jeho výslechu zatím nebyl stanoven.

Po srážce s německým automobilistou Ráž utrpěl vpáčení čelní kosti s tržnou ranou, zlomeninu nosu, pravé holeně a levého zápěstí. Při převozu z ružinovské nemocnice na neurochirurgii Na Kramároch byl kytarista a zpěvák v kritickém stavu.

Ráž při prezidentských volbách na veřejnosti vystupoval i jako dobrovolný poradce bývalého premiéra Vladimíra Mečiara a obdivovatel Mečiarových vůdčích schopností.