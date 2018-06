Po misskách přišla těhotná Žídková

FOTOGRAFIE ZDE

Sofistikovaný kosmopolitní pohled vtiskla značce česko-kanadská návrhářka Kateřina Balounová. Žena je sexy, ale zároveň sebevědomá a laskavá osobnost. Cíleně se dokáže měnit podle příležitosti.

Přesně takové potřebovala návrhářka na své přehlídce modelky. Proto například nepřizvala provokativní až zemitou Kobzanovu, ale raději jemnou a vznešenou miss Janu Doleželovou. Závěrečné svatební "finále" patřilo těhotné Monice Žídkové.

Kateřina Balounová si modelky vybírala také mezi finalistkami letošní Miss ČR, ale přísným sítem prošly jen dvě z dvanácti dívek: Daniela Frantzová, Miss Východních Čech a Alena Maršíková z Teplic.

"Vybírala jsem modelky podle aktuálních fotografií. Měla jsem představu, že by mé modely měly předvádět sošné dívky. Myslím, že právě tyhle dvě se do modelingu hodí nejvíc," řekla iDNES Balounová, která oblékne všechny finalistky příští sobotu při finále Miss ČR.

Exotická krása snědé Frantzové přidává modelce na šmrncu a spanilosti. V modelingu se pohybuje už osm let. "Vůbec jsem necítila, že bych nějak zaostávala za ostatními," řekla ČTK. O opravdové překvapení se ve středu v pražském hotelu Carlo IV. stala Alena Maršíková, jedenadvacetiletá studentka Pedagogické fakulty.

"Chodí jako gazela," prohlásila o ní obdivně soupeřka z nadcházejícího finále soutěže Miss ČR Agáta Hanychová. "Vím to od první chvíle, co jsem ji viděla a jinak už jí neřeknu. Pro mě je to gazela," rozplývala se dcera herečky Veroniky Žilkové.

V diskuzi, co je pro modelku na mole nejdůležitější, se nakonec přítomné finalistky shodly. "Může chodit jak bohyně, ale když se mračí, tak je to na nic," shrnula Petra Macháčková.